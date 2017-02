L’impression 3D, nouvel outil d’apprentissage pour les jeunes handicapés

L’impression 3D est aujourd’hui de plus en plus intégrée dans les écoles, offrant de nouvelles méthodes d’apprentissage toujours plus concrètes et engageantes pour les élèves. Elle aide aussi les personnes ayant un handicap à concevoir différents outils sur-mesure destinés à faciliter leur quotidien. Lorsque la technologie soutient ces deux axes, les résultats sont encore plus impressionnants.

A4 Technologie, distributeur français d’imprimantes 3D spécialisé dans le domaine de l’Éducation, et l’Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INS HEA) ont collaboré afin d’aider les élèves ayant un handicap à mieux apprendre grâce à l’impression 3D.

Dans le cadre de sa convention avec le ministère de l’Education, l’INS HEA s’est vu confié la tâche d’étudier l’intérêt possible des technologies d’impression 3D dans la scolarisation des élèves en situation de handicap. Il a notamment fait appel à l’entreprise A4 Technologie pour le prêt d’imprimantes 3D et la formation d’enseignants à leur utilisation.

L’institut a donc reçu une UP mini de la marque TierTime. Avec son volume d’impression de 120 x 120 x 120 mm, l’imprimante 3D compacte s’est ainsi fait une place dans la salle de classe où les professeurs ont pu être formés grâce à l’accompagnement d’A4 Technologie.

Plusieurs tests ont été menés dans différentes écoles. Tout d’abord, l’impression 3D a été instaurée dans une école spécialisée pour les élèves atteints de troubles autistiques. Ils ont d’abord fabriqué des voitures de poche à partir de pièces en bois. Puis, ils ont recréé le modèle sur le logiciel de design 3D Tinkercard, ce qui leur a permis de l’imprimer en 3D. Ils ont également pu réaliser une fusée. « Il y avait chez tous les élèves un vrai intérêt pour l’objet technique » confirme l’un des professeurs.

Un deuxième test a été réalisé dans le cadre du Service des documents adaptés aux déficients visuels de l’INS HEA. La UP mini a été mise à disposition des élèves ayant des problèmes de vue.

Ils ont eu l’opportunité de créer des animaux en figurine (éléphant, crocodile), des meubles de salon et une bicyclette en kit à partir de modèles téléchargés sur les sites de partage de fichiers 3D comme Cults ou Thingiverse.

Guillaume Gabriel, enseignant, décrit « Les objets en général semblent un bon moyen pour l’expression orale et l’invention de récits ». L’impression 3D permet en effet de créer des objets que les élèves déficients visuels peuvent facilement toucher. Une piste intéressante pour leur apprendre à lire ou à leur faire mémoriser des mots.

Quel bilan retenir de cette étude ? Il semblerait que l’utilisation de l’impression 3D auprès d’enfants atteints d’un handicap ait de réels effets positifs sur l’apprentissage. Selon Marie-Hélène Heitz, qui a encadré tout le projet, « Il apparaît que les objets, réalisés par fabrication additive, à la demande et en lien avec des situations d’apprentissage précises, aident les élèves malvoyants ou non-voyants à acquérir des connaissances sur leur environnement et semblent être des réponses adaptées à leurs besoins éducatifs particuliers. » L’impression 3D permettrait de développer également des compétences langagières et de dépasser certains blocages à l’apprentissage. La technologie offre un côté ludique et pratique qui plait aux enfants et qui favorise l’apprentissage ! Un grand bravo à cette jolie initiative.

